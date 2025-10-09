На Москву обрушится циклон «Барбара»: ждать ли погодной катастрофы

Ранее KP.RU сообщил, какой погода будет к середине октября в Москве. Отмечается, что снег будет грузить в небе на Покров день (14 октября), правда, не стоит ожидать наледи и больших осадков в этот день. При этом волна холода сменится теплым фронтом, в столице еще будет бабье лето.