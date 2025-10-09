На Москву обрушится циклон «Барбара»: ждать ли погодной катастрофы

На Москву в ближайшие часы обрушится циклон «Барбара». Метеорологи предупредили, что непогода может разгуляться на 10 дней. Ждать ли погодной катастрофы, стало известно из материала на метеосайте «Фобос».
«В течение дня 9 октября ожидается облачная и сухая погода. После обеда воздух прогреется до 14 градусов», — говорится в сообщении от метеорологов.
На следующий день погоду в Москве будет определять циклон, который принесет с собой дожди и мокрый снег. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости», в выходные 11−12 октября может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Однако, согласно данным сайта «Метеовести», в этот период в столице может выпасть почти 50% месячной нормы осадков.
Ранее KP.RU сообщил, какой погода будет к середине октября в Москве. Отмечается, что снег будет грузить в небе на Покров день (14 октября), правда, не стоит ожидать наледи и больших осадков в этот день. При этом волна холода сменится теплым фронтом, в столице еще будет бабье лето.