В Ростовской области создадут новые кластеры СПО

Образовательно-производственные кластеры в системе среднего профессионального образования (СПО) создадут до 2030 на Дону в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Планируется открыть центры по подготовке кадров для педагогики, туризма, химической промышленности и радиоэлектроники. Решение было озвучено в ходе форума «Навигатор Дона СПО», прошедшего в Ростове-на-Дону. Мероприятие, приуроченное к 85-летию системы СПО, собрало руководителей, преподавателей и студентов региональных колледжей и техникумов.
Отметим, что Донская сеть среднего профессионального образования — одна из крупнейших в России. В нее входит 108 региональных организаций профобразования, где обучаются около 90 000 студентов и работают более 9500 сотрудников.
Напомним, в регионе уже работают три кластера (железнодорожный транспорт, строительство, металлургия). В этом году откроется транспортный кластер, а в 2026 будут созданы еще три образовательно-производственных центра: машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии. До 2030 года запланировано открытие кластеров по педагогике, туризму, химической промышленности и радиоэлектронике.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.