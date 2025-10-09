В подмосковном Щелкове установили новое уличное освещение

Перечень адресов для благоустройства был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». В этом году новые энергоэффективные светильники появились на улицах Беляева, Советской, 60 лет Октября и Неделина, а также в деревне Байбаки и поселке Хомутово.