В подмосковном Щелкове установили новое уличное освещение

Перечень адресов для благоустройства был сформирован по итогам голосования жителей.

Современное уличное освещение установили на семи территориях в городском округе Щелково в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Перечень адресов для благоустройства был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». В этом году новые энергоэффективные светильники появились на улицах Беляева, Советской, 60 лет Октября и Неделина, а также в деревне Байбаки и поселке Хомутово.

«Новые линии уже подключены — это десятки современных энергоэффективных светильников. Они не только повышают комфорт и уют на улицах, но и обеспечивают безопасность для пешеходов и автомобилистов в темное время суток», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.