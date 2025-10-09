В башкирской деревне Тау открылся новый медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Тау Янаульского района Республики Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новый ФАП заменяет старое здание 1985 года постройки, где отсутствовали водоснабжение и канализация. Современное модульное помещение оснащено всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи: кабинетом фельдшера, смотровой, процедурной, комнатой ожидания, санузлом и подсобными помещениями.
Особенностью нового ФАПа стало участие в проекте «Цифровой ФАП». Это позволит фельдшеру выписывать электронные рецепты и листы нетрудоспособности, проводить телемедицинские консультации и передавать данные исследований, например, ЭКГ, в специализированные центры для консультации. Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать 144 жителя деревни Тау.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.