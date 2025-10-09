В Москве запустили сервис для анализа эффективности малого бизнеса

Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятий в сфере торговли и услуг появился на портале «Малый бизнес Москвы» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сервис позволяет предпринимателям сравнить ключевые параметры своего бизнеса с показателями успешных компаний в той же сфере. Для получения анализа необходимо выбрать свою нишу из 85 доступных вариантов и заполнить анкету. Система сформирует развернутый отчет по 30 показателям, включая данные о доходах, расходах, ценах и штатном расписании.
«Новый инструмент будет полезен не только действующим, но и начинающим предпринимателям. С его помощью можно проанализировать работу организации, получить конкретные ориентиры по необходимому количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, а также проверить бизнес-идею до старта», — рассказала Наталья Сергунина.
Полученная информация поможет бизнесу выявить точки роста, разработать стратегию развития и принимать обоснованные решения при запуске новых проектов. Сервис стал частью экосистемы поддержки малого бизнеса Москвы, которая включает более 35 онлайн-инструментов, бесплатные семинары, тренинги и консультации экспертов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.