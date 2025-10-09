Суд в Москве арестовал блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ

Черемушкинский районный суд Москвы принял решение арестовать блогера Павла Сюткина, которого следствие подозревает в распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе суда.
Как уточнили в судебной инстанции, после рассмотрения материалов дела было принято решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать для Павла Сюткина меру пресечения в виде заключения под стражу. Блогер останется под арестом до завершения расследования.
Ранее KP.RU писал, что в Москве следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Сюткина за распространение недостоверных сведений о деятельности российских Вооруженных сил. По данным следствия, блогер разместил в своем телеграм-канале публикации, содержащие ложные сведения о действиях ВС РФ в отношении мирных жителей Украины.