Суд в Москве арестовал блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ

Павла Сюткина заключили под стражу за распространение ложной информации об армии.

Источник: Комсомольская правда

Черемушкинский районный суд Москвы принял решение арестовать блогера Павла Сюткина, которого следствие подозревает в распространении ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе суда.

Как уточнили в судебной инстанции, после рассмотрения материалов дела было принято решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать для Павла Сюткина меру пресечения в виде заключения под стражу. Блогер останется под арестом до завершения расследования.

Ранее KP.RU писал, что в Москве следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Сюткина за распространение недостоверных сведений о деятельности российских Вооруженных сил. По данным следствия, блогер разместил в своем телеграм-канале публикации, содержащие ложные сведения о действиях ВС РФ в отношении мирных жителей Украины.