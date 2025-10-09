Ректором БФУ имени Канта назначили Максима Демина

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности ректора Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Канта Максима Демина ректором, следует из документа на официальном сайте правовой информации.
«Назначить Демина Максима Викторовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта”», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, Демин назначен на этот пост на пятилетний срок.
Напомним, Демина, занимавшего ранее должность проректора по научной работе, назначили временно исполняющим обязанности ректора в июле 2024 года. В БФУ им. И. Канта Максим Демин занимал различные должности с 2016 года.
Отметим, БФУ им. И. Канта — один из шести университетов, в которых проходит пилотный проект по изменению уровней высшего образования.