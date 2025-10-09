В Томской области по федеральным программам работают 32 медика

Более 30 медицинских специалистов по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с начала 2025 года трудоустроили в Томской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Врачи и фельдшеры приступили к работе в 15 медучреждениях области, включая Шегарскую, Колпашевскую, Асиновскую и другие районные больницы. Размер единовременных выплат для медиков составляет от 1 до 2 млн рублей для врачей и от 500 тыс. до 1 млн рублей для фельдшеров в зависимости от удаленности места работы.
«До конца 2025 года в медучреждения региона в рамках программ “Земский доктор” и “Земский фельдшер” планируется привлечь еще 32 врача и 22 специалиста со средним медицинским образованием. Делаем все, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи в районах и обеспечить жителей грамотными специалистами», — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.