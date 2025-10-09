В Томской области по федеральным программам работают 32 медика

Врачи и фельдшеры приступили к работе в 15 медучреждениях области, включая Шегарскую, Колпашевскую, Асиновскую и другие районные больницы. Размер единовременных выплат для медиков составляет от 1 до 2 млн рублей для врачей и от 500 тыс. до 1 млн рублей для фельдшеров в зависимости от удаленности места работы.