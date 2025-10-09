Арктика покорится отважным

9 октября стартовал юбилейный пятый сезон сетевого образовательного краеведческого проекта «Юный полярник», в котором примут участие ученики школ со всей Москвы.
Первый юбилей проект «Юный полярник» отмечает в символичный год: в 2025-м 80-летие отмечает российская атомная промышленность. Более того — в этом году уже 500 лет как освоен Северный морской путь. Продолжает череду символичных совпадений тот факт, что торжественная церемония старта пятого сезона «Юного полярника» прошла в недавно открывшемся культурно-досуговом центре «Полярный», что на Полярной улице.
В зале нет свободных мест, школьники со всей Москвы собрались в «Полярном» в ожидании звона рынды, установленной на сцене, — символа старта нового сезона проекта. «Юный полярник» начинался как окружной проект для трех школ северо-востока столицы. Сегодня в нем участвуют тысячи школьников.
— Более 10 тысяч человек приняли участие в проекте за все пять лет. Более 600 человек — это победители, которые побывали в разных городах Русского Севера и смогли насладиться красотой природы, посмотреть достопримечательности, побывать на редких объектах Госкорпорации «Росатом», — рассказал инициатор этого уникального проекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ребята на протяжении учебного года слушают лекции, посвященные освоению Арктики, выполняют практические задания, реализуют учебные проекты. Образовательный курс ведет старший научный сотрудник географического факультета МГУ, кандидат географических наук, участник и руководитель арктических экспедиций Федор Романенко.
— Мы с вами столько всего открыли за эти четыре года, но предстоит открыть еще больше, — обращается он со сцены к юным полярникам, вызвав взрыв аплодисментов. — Не далее чем вчера я был в Российской государственной библиотеке и взял там небольшой сборник 1981 года. Я обнаружил, что в нашей Арктике существуют острова, на которых не был еще ни один геолог. Более того, есть острова, на которые не высаживался ни один человек. И это только вершина айсберга — нас ждет еще множество открытий.
Программа лекций от сезона к сезону немного меняется и дополняется. Появляются новые задания, к примеру — для выполнения вместе с родителями.
Награды для лучших тоже разные. Да, абсолютный победитель все так же отправляется в экспедицию на Северный полюс на борту атомного ледокола, а призеры едут в путешествия по северным городам России. Тем не менее перечень направлений для путешествий и мест, которые посещают ребята, каждый год расширяется. Новшеством пятого сезона станет возможность посетить верфи, на которых строится атомный флот «Росатома».
За все время существования проекта абсолютными победителями стали восемь ребят, а призерами — 650 учеников московских школ. Все они с теплотой и энтузиазмом вспоминают свои путешествия, многие возвращаются в проект, чтобы расширить свои знания об Арктике и получить возможность вновь отправиться в незабываемую экспедицию.
Абсолютный победитель прошлого сезона проекта, учащийся школы № 285 имени Молодцова Данила Пузырев вспоминает, как выбежал на палубу ледокола, забыв надеть куртку, когда услышал, что неподалеку бродит белый медведь — так хотелось успеть на него взглянуть.
А призер конкурса прошлого года, ученица школы № 285 Валерия Шувалова говорит, что Арктика сама по себе вдохновляет, а ее изучение дарит ни с чем не сравнимый опыт. Девушка решила вновь попытать удачу — возможно, именно она отправится на Северный полюс в следующем году.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Моргун, оператор проекта «Юный полярник», директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма:
— Я рад поздравить ребят с началом пятого сезона проекта «Юный полярник». Совсем недавно, казалось бы, завершились экскурсии по северным городам. Впереди очень много нового. Мы подготовили не только учебные и творческие задания — впереди краеведческие квесты, семейные соревнования. Весь проект — это не просто арктическое просвещение, это новое движение, в котором за годы приняли участие свыше 10 тысяч ребят. Хочу пожелать, чтобы мы вместе развивались в этом движении, чтобы были новые победы и новые путешествия.