Арктика покорится отважным

— Мы с вами столько всего открыли за эти четыре года, но предстоит открыть еще больше, — обращается он со сцены к юным полярникам, вызвав взрыв аплодисментов. — Не далее чем вчера я был в Российской государственной библиотеке и взял там небольшой сборник 1981 года. Я обнаружил, что в нашей Арктике существуют острова, на которых не был еще ни один геолог. Более того, есть острова, на которые не высаживался ни один человек. И это только вершина айсберга — нас ждет еще множество открытий.