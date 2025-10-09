В Тарасовском районе открыли мемориальный комплекс «Парк памяти» и Аллею Славы

Центральным элементом комплекса стали мемориальные плиты, на которых навечно запечатлены имена военнослужащих, участвовавших в боевых операциях на Северном Кавказе и в специальной военной операции. В списке героев — Станислав Осокин, Алексей Дрожжин, Владимир Медведев, Максим Павлов, Юрий Рыбак, Алексей Бабченко, Валерий Понамарев и Дмитрий Лесников.