В Тарасовском районе открыли мемориальный комплекс «Парк памяти» и Аллею Славы

В Ростовской области открыли мемориал, посвященный казакам-героям и павшим воинам.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Можаевка Тарасовского района состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Парк памяти» и Аллеи Славы. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Новый объект посвящен казакам-героям и другим воинам, павшим при исполнении служебного долга.

Центральным элементом комплекса стали мемориальные плиты, на которых навечно запечатлены имена военнослужащих, участвовавших в боевых операциях на Северном Кавказе и в специальной военной операции. В списке героев — Станислав Осокин, Алексей Дрожжин, Владимир Медведев, Максим Павлов, Юрий Рыбак, Алексей Бабченко, Валерий Понамарев и Дмитрий Лесников.

Почетное право открыть мемориальные доски было предоставлено родственникам погибших героев. Все участники церемонии почтили их память минутой молчания.

В завершение мероприятия ученики Роговской казачьей школы возложили к памятнику гирлянду памяти, а жители района принесли цветы и венки.