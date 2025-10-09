В Новосибирской области открылся новый корпус детской поликлиники

Новый отдельный корпус детской поликлиники открылся в Барабинском районе Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он стал крупнейшим медицинским объектом, построенным в регионе в этом году, сообщили в администрации губернатора и правительства.
Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену и будет обслуживать более 9 тысяч юных жителей. Площадь современного трехэтажного здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров, где разместился целый комплекс медицинских отделений: педиатрическое, хирургическое, стоматологическое, диагностическое и отделение восстановительного лечения. Прием будут вести как педиатры, так и узкие специалисты, включая хирурга, невролога, офтальмолога и эндокринолога.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.