Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области запустили акселератор продюсеров креативных проектов

Финалисты станут членами рeгионального Клуба продюсеров.

Бесплатный акселератор для предпринимателей креативной сферы стартовал на площадке донского Центра креативных индустрий, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Деятельность соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В первый день участники прослушали лекции о бизнес-процессах, финансах и упаковке идей, а также приняли участие в дискуссии по управлению проектами в креативной индустрии. Среди экспертов — основатель «Школы управления бизнесом “Система” Артем Балтаджиев, эксперт по нейросетям Майя Галицкая и другие практики с успешным опытом реализации проектов.

«Задача — на площадке Центра креативных индустрий сформировать экосистему взаимодействия продюсеров, инвесторов и креативных предпринимателей для создания и масштабирования креативных проектов, привлечения инвестиций и партнеров», — рассказал Виталий Зданевич, руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области.

Программа продлится почти два месяца и завершится публичной защитой более 20 проектов перед экспертным жюри. Финалисты акселератора получат статус члена Клуба продюсеров Ростовской области.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.