В Ростовской области запустили акселератор продюсеров креативных проектов

Бесплатный акселератор для предпринимателей креативной сферы стартовал на площадке донского Центра креативных индустрий, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Деятельность соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В первый день участники прослушали лекции о бизнес-процессах, финансах и упаковке идей, а также приняли участие в дискуссии по управлению проектами в креативной индустрии. Среди экспертов — основатель «Школы управления бизнесом “Система” Артем Балтаджиев, эксперт по нейросетям Майя Галицкая и другие практики с успешным опытом реализации проектов.
«Задача — на площадке Центра креативных индустрий сформировать экосистему взаимодействия продюсеров, инвесторов и креативных предпринимателей для создания и масштабирования креативных проектов, привлечения инвестиций и партнеров», — рассказал Виталий Зданевич, руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области.
Программа продлится почти два месяца и завершится публичной защитой более 20 проектов перед экспертным жюри. Финалисты акселератора получат статус члена Клуба продюсеров Ростовской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.