Президент Узбекистана Мирзиёев предложил укрепить системный политический диалог России и Центральной Азии

Мирзиёев предложил проводить ежегодные встречи глав государств, а также налаживать консультации между правительствами, парламентами и регионами. Для реализации этого подхода глава Узбекистана предложил учредить Координационный совет на уровне заместителей глав правительств и отметил, что такая структура позволит обеспечить контроль за исполнением поручений лидеров, а также ускорить реализацию совместных программ и проектов в ключевых сферах взаимодействия.