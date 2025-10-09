Президент Узбекистана Мирзиёев предложил укрепить системный политический диалог России и Центральной Азии

В своём выступлении на Втором российско-центральноазиатском саммите в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что для успешного развития партнёрства между Россией и Узбекистаном необходимо укреплять системный политический диалог и обеспечивать регулярные контакты на всех уровнях.
— Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнёром и союзником. Прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость наших народов, дружественные и доверительные отношения наших стран, — заявил лидер Узбекистана.
Мирзиёев предложил проводить ежегодные встречи глав государств, а также налаживать консультации между правительствами, парламентами и регионами. Для реализации этого подхода глава Узбекистана предложил учредить Координационный совет на уровне заместителей глав правительств и отметил, что такая структура позволит обеспечить контроль за исполнением поручений лидеров, а также ускорить реализацию совместных программ и проектов в ключевых сферах взаимодействия.
Мирзиёев подчеркнул, что этот шаг будет способствовать переходу к конкретным результатам, укрепит согласованность действий и повысит эффективность партнёрства в формате «Россия — Центральная Азия».
В завершение своего выступления Президент Узбекистана вновь подчеркнул приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания всех стран региона.