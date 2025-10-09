Обучение в Индии по программе ITEC прошли 360 специалистов из Беларуси за более чем 30 лет

«За 11 лет руководства премьер-министра Нарендры Моди Индия уделила особое внимание обогащению содержания курсов, а также улучшению условий пребывания студентов ITEC. Кроме того, было запущено около 100 тыс. программ повышения квалификации в ведущих учебных заведениях Индии, что позволило прикоснуться к богатой и яркой культуре Индии, почувствовать ее гостеприимство. Хочу подчеркнуть, что даже во время пандемии COVID-19, когда весь мир столкнулся с многочисленными трудностями, а международные поездки стали затруднительными, Индия продолжала делиться своим опытом развития со всем миром, предложив онлайн-обучение в области здравоохранения и управления почти 10 000 специалистов», — сообщил глава дипломатической миссии.