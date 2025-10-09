Обучение в Индии по программе ITEC прошли 360 специалистов из Беларуси за более чем 30 лет

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По индийской правительственной программе ITEC в Индии за более чем 30 лет прошли обучение 360 человек из Беларуси. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Ашок Кумар, выступая 9 октября на Дне ITEC в Минске, сообщает БЕЛТА.
Прикоснуться к богатой и яркой культуре страны. Посол Индии рассказал о важности программы ITEC.
«За шесть десятилетий существования данной программы в Индии обучилось более 200 тыс. государственных служащих из более чем 160 стран, в том числе из Беларуси», — рассказал посол.
«За последние семь десятилетий Индия последовательно создавала разветвленную сеть центров экспертных знаний в области управления и развития в высших учебных заведениях и специализированных учебных центрах, — продолжил он. — В настоящее время ITEC предлагает около 10 тыс. полностью финансируемых стипендий. В Индии реализуются как очные программы обучения, так и онлайн-программы».
В настоящее время Индия ежегодно предлагает около 400 специализированных курсов в более чем 100 известных высших учебных заведениях, и это число постоянно растет.
«За 11 лет руководства премьер-министра Нарендры Моди Индия уделила особое внимание обогащению содержания курсов, а также улучшению условий пребывания студентов ITEC. Кроме того, было запущено около 100 тыс. программ повышения квалификации в ведущих учебных заведениях Индии, что позволило прикоснуться к богатой и яркой культуре Индии, почувствовать ее гостеприимство. Хочу подчеркнуть, что даже во время пандемии COVID-19, когда весь мир столкнулся с многочисленными трудностями, а международные поездки стали затруднительными, Индия продолжала делиться своим опытом развития со всем миром, предложив онлайн-обучение в области здравоохранения и управления почти 10 000 специалистов», — сообщил глава дипломатической миссии.
«Посольство Индии в Беларуси начиная с 1992 года предоставило возможность обучения 360 представителям различных ведомств и организаций. В рамках программы ITEC ежегодно предлагается около 25 мест, при необходимости это число может быть увеличено. Так, в 2024 году посольство направило в Индию 36 человек из Беларуси, охватив широкий спектр областей», — отметил Ашок Кумар.
Во время мероприятия белорусские выпускники ITEC поделились своим опытом участия в программе, рассказав об особенностях обучения, а также знакомства с культурой и традициями страны.
В Дне ITEC приняли участие представители внешнеполитического ведомства, а также других различных ведомств. Встреча сопровождалась культурной программой, во время которой участники насладились красотой индийских танцев и песен. -0-