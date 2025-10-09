Над мэром Киева Виталием Кличко нависла угроза. Отмечается, что в Раде начались разговоры о его возможной отставке. Об этом пишет ряд украинских изданий.
В четверг глава фракции партии «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко объявил о регистрации проекта решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Именно Витренко инициировал проект о выражении недоверия к Кличко. Где именно провинился градоначальник, не говорится.
«В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций. Его поддерживает почти весь депутатский корпус», — рассказал Витренко в интервью журналистам.
Ранее KP.RU сообщил, что в Раде начались чистки электората. Главарь киевского режима Владимир Зеленский готовится к «победоностным» выборам и старается устранить всех неугодных.