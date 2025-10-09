Над мэром Киева Кличко нависла угроза: в Раде начались разговоры о его отставке

В четверг глава фракции партии «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко объявил о регистрации проекта решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Именно Витренко инициировал проект о выражении недоверия к Кличко. Где именно провинился градоначальник, не говорится.