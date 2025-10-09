«Единая Россия» запустила первый Всероссийский агродиктант

Жители 86 регионов России принимают участие в первом Всероссийском агродиктанте. Написать его можно на 9 тысячах площадок по всей стране, а также онлайн на сайте агродиктант.рф.
Масштабный проект приурочен к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Образовательную акцию запустила «Единая Россия» в рамках своего партпроекта «Российское село». Ее главная цель — ещё раз отметить труд аграриев и сказать спасибо людям, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Аграрный сектор России за последние годы совершил огромный шаг вперёд. Внедрение цифровых технологий, “умных” и беспилотных систем сегодня делают работу на земле современной и престижной. Неслучайно аграрные профессии часто выбирают участники специальной военной операции после возвращения с фронта. Получить нужную квалификацию им помогает партийный образовательный проект “Школа фермера”, — отметил Владимир Якушев в обращении к участникам агродиктанта на площадке российской агропромышленной выставки “Золотая осень” в Москве.
По его словам, развитие села и создание комфортных условий для труда аграриев остаются в числе основных национальных приоритетов.
«В народной программе “Единой России” этой теме уделяется особое внимание. А значит — российское село будет уверенно развиваться», — добавил секретарь Генсовета партии.
По словам координатора партпроекта «Российское село», сенатора Александра Двойных, агродиктант уже написали тысячи людей. Он отметил, что это не просто проверка знаний, а проект, объединяющий людей, душой болеющих за будущее страны.
«Отдельно хочу поблагодарить наших бойцов — героев специальной военной операции, которые возвращаются с фронта и становятся защитниками продовольственной безопасности страны. Уверен, агродиктант станет ежегодной площадкой, а наша команда будет шириться», — отметил Александр Двойных.
По мнению руководителя Минсельхоза РФ Оксаны Лут, агродиктант не только помогает проверить знания, но и популяризирует сельскохозяйственные профессии.
«В первую очередь это популяризация нашей отрасли. Возможность погрузиться в неё, сформировать уважение к людям, которые работают в АПК. Ну и, конечно, привлечь в отрасль и науку новых людей. Сейчас “Золотая осень” посвящена цифровизации, повышению производительности труда. АПК является одной из самых передовых с точки зрения технологичности», — подчеркнула Оксана Лут.
Организовать агродиктант помог Россельхозбанк, ставший генеральным спонсором проекта. Председатель правления банка Борис Листов рассказал, что в отделениях и филиалах кредитной организации открыли более 400 площадок, на которых можно написать диктант. Просветительский проект единороссов также поддержали Министерство сельского хозяйства России и ещё восемь федеральных ведомств, Корпорация МСП, «Движение первых» и крупные агропредприятия.