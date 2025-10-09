В Бельгии задержаны три исламиста за подготовку терактов с помощью дрона

Полиция Антверпена задержала трех человек, которых подозревают в участии в исламистской террористической ячейке и подготовке покушения на местных политиков с использованием беспилотников. Об этом сообщила прокуратура Бельгии.
По данным ведомства, задержанные — мужчины 2001, 2002 и 2007 годов рождения. В ходе серии обысков в одной из квартир был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, поражающие элементы, а также 3D-принтер, который, предположительно, использовался для изготовления деталей, предназначенных для совершения преступления.
Следствие полагает, что подозреваемые намеревались применить дроны, оснащенные самодельными взрывными устройствами, для нападения на политиков. В прокуратуре отметили, что все трое придерживаются радикальных идеологических взглядов, однако их гражданство не раскрывается.
