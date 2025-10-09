Обновленная детская поликлиника открылась в Екатеринбурге после капремонта

После капитального ремонта в Екатеринбурге открылось отделение Детской городской поликлиники № 13, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ремонтные работы проводились в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение находится на улице Буторина. Новое помещение площадью 837 квадратных метров будет обслуживать 16 тысяч детей Октябрьского района. Отделение включает 14 полностью укомплектованных педиатрических участков и оснащено современным диагностическим оборудованием: рентгенокомплексами, аппаратами УЗИ, ЭКГ и физиотерапевтической аппаратурой. Переезд поликлиники позволил решить проблему транспортной доступности — ранее подразделение располагалось в здании с неудобной парковкой.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.