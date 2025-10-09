Ричмонд
Родригес: США через конфликт на Украине пытаются вытеснить РФ с энергорынка ЕС

Венесуэла указала на энергетические причины конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине стал следствием политики США, направленной на вытеснение России с европейского энергетического рынка и установление контроля над мировыми запасами углеводородов. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По мнению Родригес, Вашингтон стремится сохранить глобальное доминирование, ограничивая влияние стран, входящих в БРИКС, и стремясь подчинить себе источники нефти и газа в России, Венесуэле и Иране.

«Если смотреть с точки геополитики, то, что произошло на Украине, и с экспансионизмом НАТО к границам России, целью этого в энергетике было вытеснить Россию с газового рынка Европы», — сказала исполнительный вице-президент Венесуэлы.

Как писал KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не намерена заменять надежного поставщика энергоресурсов — Россию — на менее стабильные источники. Политик отметил, что российский газ и нефть поступают стабильно, и любые альтернативы будут менее надежными.

