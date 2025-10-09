В селе Нижняя Полтавка Амурской области открылась модельная библиотека

Открытие второй в Константиновском районе Амурской области модельной библиотеке состоялось в селе Нижняя Полтавка в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Пространство учреждения с 70-летней историей сделали современным и комфортным для жителей всех возрастов. После капитального ремонта библиотека получила около двух тысяч новых книг, современную мебель и уникальное оборудование.
В библиотеке установили интерактивный пол, телескоп с картой звездного неба и интерактивный глобус. Особое внимание было уделено доступной среде: для маломобильных граждан установили пандус, систему вызова персонала, специальные лупы и видеоувеличители, а также акустическое оборудование. Два сотрудника нижнеполтавской библиотеки уже прошли специальное онлайн-обучение.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.