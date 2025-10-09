Создателей граффити с Mirage для ВСУ в виде гробов будут судить во Франции

Граффити появились в ночь с 19 на 20 июня 2025 года на стенах ряда зданий в Париже, включая офисы газет Le Figaro, Liberation и самой AFP. На рисунках были изображены гробы с крыльями и надписи: на французском — «Миражи для Украины», на латинице- «Мрия», а также на английском — Stop Death Now («Остановите смерть сейчас»). Образ был заимствован из карикатуры Charlie Hebdo, опубликованной после заявления президента Эмманюэля Макрона о намерении передать Украине истребители Mirage 2000−5.