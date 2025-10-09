Создателей граффити с Mirage для ВСУ в виде гробов будут судить во Франции

В феврале 2026 года во Франции начнётся судебный процесс по делу четырёх граждан Молдавии, обвиняемых в нанесении граффити на здания в Париже с изображением французских истребителей Mirage в виде гробов с крыльями. Об этом сообщает агентство AFP.
Согласно обвинению, акция была направлена на «создание раскола в обществе» на фоне украинского конфликта и имела целью «деморализовать французские военно-воздушные силы» через оказание давления на СМИ.
Граффити появились в ночь с 19 на 20 июня 2025 года на стенах ряда зданий в Париже, включая офисы газет Le Figaro, Liberation и самой AFP. На рисунках были изображены гробы с крыльями и надписи: на французском — «Миражи для Украины», на латинице- «Мрия», а также на английском — Stop Death Now («Остановите смерть сейчас»). Образ был заимствован из карикатуры Charlie Hebdo, опубликованной после заявления президента Эмманюэля Макрона о намерении передать Украине истребители Mirage 2000−5.
Двое из четырех фигурантов находятся в розыске, самому младшему 30 лет, самому старшему — 50.
Всем фигурантам инкриминируют нанесение лёгкого ущерба имуществу в составе группы лиц. Также они обвиняются в деятельности, направленной на деморализацию армии в мирное время, за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тыс. евро.
Накануне заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в будущем Киев ждёт передачи американских истребителей F-16, а также французских самолётов Mirage и шведских Gripen.