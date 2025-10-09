Южноуральские аграрии представили свою продукцию на выставке в Москве

Челябинская область активно участвует в главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень», которая проходит в Москве. Это соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Регион представил 70 образцов пищевой продукции от 24 предприятий в ходе продовольственного конкурса. Среди участников — такие известные производители, как «Макфа», «Равис-птицефабрика Сосновская», «Птицефабрика Челябинская» и «Увелка». На конкурс отправлeны колбасные и молочные изделия, сыры, кондитерские и хлебобулочные товары, крупы, подсолнечное масло и яблоки от местных производителей.
Делегацию региона возглавляет заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. В первый день выставки он принял участие в пленарном заседании, посвященном цифровизации АПК, с участием председателя правительства России Михаила Мишустина и федеральных министров.
Выставка «Золотая осень» продлится до 11 октября. В программе — круглые столы по вопросам господдержки растениеводства и животноводства, цифровизации АПК и подготовки кадров. Также запланированы первый Всероссийский агродиктант и форум «Женщины в АПК».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.