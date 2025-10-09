Кочанова о встрече с участниками ММПА СНГ: нужно сохранять проверенную веками дружбу

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранять дружбу, проверенную веками, сплоченную тогда, когда народы стран СНГ были вместе в единой большой стране. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова после встречи с участниками Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
В Минске прошло юбилейное заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. «Мы с честью принимаем ребят. Искренне рады, что приехали наши молодые коллеги и парламентарии. Основной посыл встречи, который ребята озвучили в том числе в своем обращении, которое они приняли на заседании, посвященном великой дате — 80-летию Победы, — это сохранение мира и согласия в наших странах. Также из посылов — сохранение исторической памяти о Великой Победе, которая объединила и объединяла наши народы, это гордость за старшее поколение, которое отстояло свободу и независимость, и, конечно, нацеленность на то, что нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранять эту дружбу, проверенную веками и сплоченную тогда, когда наши народы были вместе в единой большой стране», — сказала Наталья Кочанова.
Участники встречи делились впечатлениями о Беларуси, многие в стране были впервые. Они говорили о том, какая это прекрасная страна — чистая, ухоженная и благополучная, какой здесь хороший народ. «Мы искренне рады этому. Белорусы — гостеприимный народ, мы всегда принимаем с огромной радостью всех, кто приезжает к нам, а тем более наших молодых коллег. У нас в Совете Республики работает Молодежный совет, как и в Палате представителей. Они рассматривают практически те же вопросы, которые рассматриваем и мы на своих заседаниях, обмениваясь мнениями и принимая очень важные решения. Сегодня генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий акцентировал внимание на активности белорусских парламентариев в этой международной организации. Мы действительно делаем все для того, чтобы наша работа была эффективной. Мы видим, что и наши молодые коллеги из Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ тоже работают достаточно эффективно, продвигая те задачи и идеи, которые сегодня актуальны для нашей страны и для всего мира. Это прежде всего миролюбивая политика, которая проводится у нас», — подчеркнула председатель Совета Республики.
Во встрече с участниками ММПА СНГ также принял участие генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Борис Чернышов. Молодые парламентарии смогли задать все интересующие их вопросы.
Наталья Кочанова отметила продуктивное взаимодействие с МПА СНГ, совет которой возглавляет Валентина Матвиенко. «Мы все отмечаем объединяющую роль этой ассамблеи, мы рассматриваем вопросы, вместе выступаем на международных площадках, поддерживая друг друга. Это очень важно в то время, когда пытаются разъединить страны. Поэтому Межпарламентская ассамблея играет серьезную роль в объединении нас для того, чтобы мы работали вместе не только по линии модельных законов. Есть также и ряд других мероприятий, которые проводятся под эгидой Межпарламентской ассамблеи, например экологические и экономические форумы. Межпарламентская ассамблея активно участвует в наблюдении за выборами в наших странах, что важно для противодействия дискредитации выборов. Мы плотно сотрудничаем с коллегами в этом вопросе. И это сотрудничество, на мой взгляд, только прирастает новыми проектами, и наши связи только укрепляются. В текущей ситуации объединение стран, продвижение парламентской повестки и участие молодежи в международных организациях, таких как БРИКС и ШОС, особенно актуальны. Это дает возможность донести правду о нашей стране до мирового сообщества», — констатировала спикер. -0-
Фото Николая Петрова.