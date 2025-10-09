Кочанова о встрече с участниками ММПА СНГ: нужно сохранять проверенную веками дружбу

Участники встречи делились впечатлениями о Беларуси, многие в стране были впервые. Они говорили о том, какая это прекрасная страна — чистая, ухоженная и благополучная, какой здесь хороший народ. «Мы искренне рады этому. Белорусы — гостеприимный народ, мы всегда принимаем с огромной радостью всех, кто приезжает к нам, а тем более наших молодых коллег. У нас в Совете Республики работает Молодежный совет, как и в Палате представителей. Они рассматривают практически те же вопросы, которые рассматриваем и мы на своих заседаниях, обмениваясь мнениями и принимая очень важные решения. Сегодня генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий акцентировал внимание на активности белорусских парламентариев в этой международной организации. Мы действительно делаем все для того, чтобы наша работа была эффективной. Мы видим, что и наши молодые коллеги из Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ тоже работают достаточно эффективно, продвигая те задачи и идеи, которые сегодня актуальны для нашей страны и для всего мира. Это прежде всего миролюбивая политика, которая проводится у нас», — подчеркнула председатель Совета Республики.