Смоленские компании вошли в тройку лучших экспортеров России

Высокие награды были присуждены компаниям из разных сфер бизнеса. Первое место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди малых и средних предприятий завоевало ООО «Лазертаг». АО «Рославльский вагоноремонтный завод» занял второе место в категории «Экспортер года в сфере машиностроения» для крупного бизнеса. В номинации «Трейдер года» вторую позицию заняло ООО «Точные поставки», а ООО «Альфа Транс Экспедиция» было удостоено третьего места как лучший молодой предприниматель-экспортер. Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 октября в Москве в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России».