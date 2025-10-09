Смоленские компании вошли в тройку лучших экспортеров России

Впервые компании Смоленской области стали победителями сразу в четырех номинациях на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это позволило региону войти в тройку лидеров по количеству побед среди всех субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Высокие награды были присуждены компаниям из разных сфер бизнеса. Первое место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди малых и средних предприятий завоевало ООО «Лазертаг». АО «Рославльский вагоноремонтный завод» занял второе место в категории «Экспортер года в сфере машиностроения» для крупного бизнеса. В номинации «Трейдер года» вторую позицию заняло ООО «Точные поставки», а ООО «Альфа Транс Экспедиция» было удостоено третьего места как лучший молодой предприниматель-экспортер. Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 октября в Москве в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.