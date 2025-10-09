Ричмонд
Александрова впервые в карьере поднимется в первую десятку рейтинга WTA

Теннисистка дошла до ⅛ финала турнира в Ухане.

Источник: Аргументы и факты

Российская теннисистка Екатерина Александрова после турнира в Ухане в КНР впервые в карьере поднимется в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнире Александрова дошла до ⅛ финала, в четвертьфинал она выйти не смогла, уступив американке Джессике Пегуле. В новой версии рейтинга Александрова займет десятое место.

В настоящем рейтинге российская спортсменка занимает 11-ю позицию, в ее карьере это наивыший уровень, во главе рейтинга находится белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Отметим, 30 летняя Александрова за свою карьеру одержала победу в пяти турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева утратит место в первой пятерке рейтинга WTA по завершении турнира в китайском городе Ухань.