Александрова впервые в карьере поднимется в первую десятку рейтинга WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова после турнира в Ухане в КНР впервые в карьере поднимется в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
На турнире Александрова дошла до ⅛ финала, в четвертьфинал она выйти не смогла, уступив американке Джессике Пегуле. В новой версии рейтинга Александрова займет десятое место.
В настоящем рейтинге российская спортсменка занимает 11-ю позицию, в ее карьере это наивыший уровень, во главе рейтинга находится белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Отметим, 30 летняя Александрова за свою карьеру одержала победу в пяти турнирах WTA в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева утратит место в первой пятерке рейтинга WTA по завершении турнира в китайском городе Ухань.