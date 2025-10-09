Ричмонд
МИД Бельгии подтвердил информацию о готовившемся теракте с БПЛА

Власти Бельгии заявили о готовившемся покушении на премьер-министра страны.

Источник: Комсомольская правда

В Антверпене бельгийская полиция арестовала троих мужчин, которых подозревают в подготовке нападений на премьер-министра Барта де Вевера и других высокопоставленных политиков. Об этом сообщает портал Het Laatste Nieuws (HLM) со ссылкой на сообщение от МИД Бельгии и правоохранительных органов.

«Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, к которому должно было быть прикреплено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Нужно отметить, что одного подозреваемого полиция Бельгии была вынуждена отпустить. Сообщается, что против него было недостаточно улик для его содержания под стражей. Также в МИД Бельгии напомнили, что это не первое покушение на Вевера, в прошлый раз полиции удалось сорвать планы преступников по убийству политика.

Ранее KP.RU сообщил, что в ближайшего соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка стреляли. К сожалению, американского общественного деятеля не удалось спасти, он скончался в больнице.

