Как не навредить здоровью в бане: советы врача

Обливание ледяной водой, прыжки в сугроб или распитие спиртного после бани могут стать опасными для здоровья. Об этом сообщила терапевт Елена Ревкова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Специалист уточнила, что баня создает серьезную нагрузку на организм. Высокая температура расширяет сосуды, ускоряет кровообращение и заставляет сердце работать интенсивнее. Любой дополнительный стресс, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или скрытыми патологиями, может привести к тяжелым последствиям.
По словам врача, употребление алкоголя после парной особенно опасно. Спиртное усиливает нагрузку на сердце и сосуды, нарушает терморегуляцию и притупляет чувство усталости. Это может вызвать резкое падение давления, аритмию, обморок или даже остановку сердца.
Обливание холодной водой или прыжки в сугроб также представляют риск. Резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов, что чревато инфарктом или инсультом, пояснила Ревкова. Курение после бани тоже опасно: никотин вызывает спазм сосудов, что может нарушить кровообращение.
Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что баня противопоказана некоторым людям. Он отметил, что наиболее опасны бани и сауны людям с гипертонией, атеросклерозом и варикозом.