В Роспотребнадзоре рассказали о важности вакцинации против гриппа

За последнюю неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в Нижегородской области обратились около 17 тысяч человек. Замглавы управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в прямом эфире ЦУР рассказала, какие вирусы сейчас циркулируют в регионе, а также как защититься от гриппа.
Основной подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается к концу декабря. В основном нижегородцы заражаются риновирусами, парагриппом и метапневмовирусом. При этом лучшей профилактикой остается вакцинация.
Регион получил около 1,2 млн доз вакцины, уже привито более 600 тысяч жителей, но этого пока недостаточно, чтобы сдержать эпидемию, считает Садыкова. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы было вакцинировано не менее 60 процентов населения, а на предприятиях — около 75 процентов сотрудников.
Болезнь протекает легче при соблюдении постельного режима. Переносить инфекцию «на ногах» опасно: это ослабляет организм и может привести к осложнениям. Кроме того, заболевший человек может заразить коллег.
— Больным на работу точно ходить не надо, — подчеркнула Садыкова в беседе с NewsNN.
Пожилым людям необходимо сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам представителей ведомства, эти заболевания представляют особую угрозу для здоровья возрастных граждан.