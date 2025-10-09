В Роспотребнадзоре рассказали о важности вакцинации против гриппа

Регион получил около 1,2 млн доз вакцины, уже привито более 600 тысяч жителей, но этого пока недостаточно, чтобы сдержать эпидемию, считает Садыкова. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы было вакцинировано не менее 60 процентов населения, а на предприятиях — около 75 процентов сотрудников.