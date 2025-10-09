Кардиолог Чайковская назвала симптомы, требующие срочного вызова скорой помощи

По ее словам, человек должен прибегнуть к экстренной медицинской помощи при наличии боли, давления или жжения в груди, которые присутствуют более 20 минут или возвращаются волнами. Также если беспокоит боль или дискомфорт в спине, шее, челюсти, руках. Насторожить должны одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или чувство «страха смерти». Все эти симптомы могут указывать на инфаркт.