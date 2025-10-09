Ричмонд
Кардиолог Чайковская назвала симптомы, требующие срочного вызова скорой помощи

Кардиолог Мария Чайковская назвала симптомы, при появлении которых необходимо срочно вызывать скорую помощь.

По ее словам, человек должен прибегнуть к экстренной медицинской помощи при наличии боли, давления или жжения в груди, которые присутствуют более 20 минут или возвращаются волнами. Также если беспокоит боль или дискомфорт в спине, шее, челюсти, руках. Насторожить должны одышка, холодный пот, тошнота, головокружение или чувство «страха смерти». Все эти симптомы могут указывать на инфаркт.

Врач подчеркнула, пока бригада скорой помощи в пути, необходимо подготовить все документы, открыть дверь и принять лекарство, которое ранее назначил врач, сказано в ее Telegram-канале.

— Не ешьте, не пейте алкоголь, не принимайте обезболивающие «для маскировки» симптомов. Не кладите трубку, пока диспетчер не подтвердит прием информации, — добавила Чайковская.

Если пожилой мужчина хватается за грудь, многие люди тут же заподозрят, что у него сердечный приступ, но часто реальная опасность заключается в едва заметных сигналах организма, которые проявляются на более ранней стадии заболевания. В частности, основным тревожным сигналом является появление одышки при выполнении повседневных задач. Об этом рассказал кардиолог и профессор Имперского колледжа Лондона Раша Аль-Лами.