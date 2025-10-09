Смартфоны меняют мозг, но не тело: о каких переменах идет речь

Говоря о будущем, антрополог считает, что человек не станет киборгом, но технологии будут все глубже интегрироваться в жизнь. Уже сейчас популярны чипы, смарт-кольца, умные часы и очки, которые объединяют электронику с человеческим телом. В будущем, по мнению Влахова, биологические и электронные системы станут ближе друг к другу.