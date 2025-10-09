Ричмонд
Смартфоны меняют мозг, но не тело: о каких переменах идет речь

Антрополог Влахов: Привычка держать смартфон четырьмя пальцами не изменит тело.

Источник: Комсомольская правда

Смартфоны не приводят к серьезным физическим изменениям в организме человека, но влияют на восприятие информации и способность концентрироваться. Об этом рассказал антрополог Андриан Влахов в беседе с «Постньюс».

По словам специалиста, использование гаджетов не меняет скелет или мышцы человека, а является адаптацией к новым условиям жизни. Он отметил, что подобные изменения требуют гораздо большего времени, чем несколько десятилетий. Влахов напомнил, что в прошлом люди опасались массового сколиоза из-за появления компьютеров, но такие страхи не оправдались.

Говоря о будущем, антрополог считает, что человек не станет киборгом, но технологии будут все глубже интегрироваться в жизнь. Уже сейчас популярны чипы, смарт-кольца, умные часы и очки, которые объединяют электронику с человеческим телом. В будущем, по мнению Влахова, биологические и электронные системы станут ближе друг к другу.

Многие ученые говорят о вреде гаджетов. Среди негативных последствий называют излучение, опасное для глаз, и социальную изоляцию из-за предпочтения виртуального общения реальному. Психолог Андрей Курпатов объяснил, что главная угроза кроется в избытке цифрового контента и привычке постоянно следить за новостями.