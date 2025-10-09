Поддержка фронта сплотила инженеров-изобретателей

— Мы работаем с самого начала спецоперации, — рассказывает Кашмира Кхан, руководитель информационного отдела волонтерского штаба «Крылатское СВО». — Начинали как все — делали окопные свечи дома. Со временем нашли место, основали полноценный штаб, начали печатать на 3D-принтерах сбросы, мини-ФАБы для дронов, крышки для них, снаряды. Наши ребята в зоне СВО начали их пробовать, отправлять обратную связь… Теперь мы отправляем гуманитарную помощь, еду и созданные на принтерах сбросы чуть ли не в промышленных масштабах. Мы помогаем двадцати трем бригадам: вся логистика основывается на их запросах и нуждах. Волонтеры, принтеры работают и днем и ночью — если у нас есть возможность приблизить Победу, то мы не должны ею пренебрегать.