Поддержка фронта сплотила инженеров-изобретателей

9 октября прошел XIII Московский международный форум по теме «Инженерия и обороноспособность страны». На нем показали передовые отечественные разработки для нужд Российской армии.
На панельной сессии, посвященной защите интеллектуальной собственности и безопасности стран, собрались ведущие эксперты, представители организаций, инженерных коллективов и народного оборонно-промышленного комплекса.
По ходу форума они обсудят вопросы внедрения инноваций для обеспечения обороны страны, наладят деловые контакты, а также — смогут поговорить с представителями Минобороны России. На повестке дня: оформление авторских прав и патентирование инженерных разработок, утечка данных.
— Законодательно у нас доработано все и даже больше, — рассказывает генеральный директор частного акционерного общества, занимающегося реестром интеллектуальной собственности, Наталья Беленькая. — Этим нужно пользоваться, но с умом, чтобы не допустить утечки инноваций на какой-нибудь «свечной заводик» в другие страны.
То есть с учетом этого необходимо разрабатывать стратегию патентования на международном уровне, а также тщательно проводить анализ рынка и конкурента перед подачей патентной заявки. Современные реалии требуют усовершенствования образовательных программ — они должны учитывать новые требования. Сами инженеры должны быть готовы решать эти проблемы, понимать их суть.
А рядом с залом шумит и живет масштабная выставка передовых инженерных разработок, созданных отечественными изобретателями — а иногда и простыми людьми.
— Мы работаем с самого начала спецоперации, — рассказывает Кашмира Кхан, руководитель информационного отдела волонтерского штаба «Крылатское СВО». — Начинали как все — делали окопные свечи дома. Со временем нашли место, основали полноценный штаб, начали печатать на 3D-принтерах сбросы, мини-ФАБы для дронов, крышки для них, снаряды. Наши ребята в зоне СВО начали их пробовать, отправлять обратную связь… Теперь мы отправляем гуманитарную помощь, еду и созданные на принтерах сбросы чуть ли не в промышленных масштабах. Мы помогаем двадцати трем бригадам: вся логистика основывается на их запросах и нуждах. Волонтеры, принтеры работают и днем и ночью — если у нас есть возможность приблизить Победу, то мы не должны ею пренебрегать.
А вот частная компания из Москвы предлагает инновационное устройство для оперативного поиска мелкой электроники.
— В первую очередь речь идет про прослушивающие «жучки» и камеры для записи видео, — рассказывает специалист столичной компании Юлия Борисова. — Наши специалисты широко используют его для специальных осмотров помещений, проверки автомобилей. У него достаточно широкий спектр деятельности — например, может найти скрытое записывающее устройство, даже если оно было внедрено в телефон.
Все приборы компании собраны в Москве, а уже отсюда их заказывают в другие регионы, зону проведения специальной военной операции и даже в дружественные страны — например, в Сербию.
В залах форума под единой идеей оказания помощи фронту и бойцам спецоперации объединились более шестидесяти компаний со всей страны: от крупных частных организаций до волонтерских штабов и инженерных школ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Панина, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей:
— Ситуация, в которой сегодня оказалась Россия, когда против нее сплотились все страны НАТО, заставляет задуматься о том вкладе, который вносят и будут вносить промышленники и изобретатели в общее дело Победы. Современные битвы выигрываются не столько численностью, сколько инновациями и передовыми технологиями.