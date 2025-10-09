Больничные для самозанятых: как новая мера отразится на гражданах

Ранее стало известно о предстоящих изменениях в законодательстве для самозанятых. С 1 января 2026 года они смогут добровольно вступать в систему страхования Социального фонда. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он пояснил, что с нового года самозанятые получат право оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, уплачивая ежемесячные взносы в Соцфонд.