Больничные для самозанятых: как новая мера отразится на гражданах

Введение больничных выплат для самозанятых создаст надежную поддержку для граждан. Об этом сообщила финансовый аналитик Татьяна Волкова в беседе с «Постньюс».
По словам эксперта, эта мера разумна, так как сейчас самозанятые не имеют механизмов для получения выплат при временной нетрудоспособности. Даже при максимальном взносе в 1900 рублей в месяц, участие в программе будет выгодным.
Волкова отметила, что не у всех самозанятых есть личные сбережения на случай тяжелых заболеваний или непредвиденных ситуаций. Для тех, у кого финансовая подушка отсутствует, больничные станут важной возможностью компенсировать утраченный доход.
Ранее стало известно о предстоящих изменениях в законодательстве для самозанятых. С 1 января 2026 года они смогут добровольно вступать в систему страхования Социального фонда. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он пояснил, что с нового года самозанятые получат право оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, уплачивая ежемесячные взносы в Соцфонд.