Верховный Суд 20 октября начнет рассматривать дело в отношении пособника нацистских палачей Ермольчика

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный Суд 20 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении пособника нацистских палачей Александра Ермольчика 1915 года рождения, умершего в 1984 году. Это очередное дело о геноциде белорусского народа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Верховный Суд.
Как ранее сообщалось, Ермольчик, преследуя цель планомерного уничтожения белорусского народа, осенью 1941 года добровольно вступил в военизированное подразделение вспомогательной полиции, которое дислоцировалось в городском поселке Хойники. С июня 1942 года он возглавлял это подразделение.
Во время предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика в составе указанной вооруженной организованной группы. Ему инкриминированы убийства, в том числе совершенные с особой жестокостью.
Ермольчик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК (геноцид).-0-