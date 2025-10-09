Снег с дождем обрушится на столицу Приволжья уже в конце октября

Сейчас в Нижнем Новгороде стоит довольно теплая погода. Воздух в дневные часы прогревается до плюс 16 градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается похолодание. В частности, 16 октября будет всего плюс 4 градуса днем и плюс 1 — ночью. Вся неделя будет пасмурная и дождливая.