Снег с дождем обрушится на столицу Приволжья уже в конце октября

Снег с дождем ожидается в Нижнем Новгороде 22 октября. В этот день столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов. Об этом сообщается в прогнозе «Яндекс Погоды».
Сейчас в Нижнем Новгороде стоит довольно теплая погода. Воздух в дневные часы прогревается до плюс 16 градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается похолодание. В частности, 16 октября будет всего плюс 4 градуса днем и плюс 1 — ночью. Вся неделя будет пасмурная и дождливая.
Снег с дождем синоптики прогнозируют 22 октября, передает NewsNN. Такие же осадки ожидаются 24 и 25 числа. По предварительным прогнозам, столбики термометров опустятся ниже нуля 29 октября. А первый в этом году снегопад в столице Приволжья может пойти в начале ноября.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал дату первого снега в Москве. Он отметил, что 14 октября по народному календарю отмечают Покров, а 16 октября в XXI веке — это средняя дата, когда в Москве выпадает первый снег.
Глава Газпрома Алексей Миллер также предупредил россиян об аномально холодной зиме. По его словам, температура во всей европейской части России — от Мурманской области до Краснодарского края — упадет до минус 25 градусов.