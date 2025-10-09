Семью из четырех человек обнаружили мертвой в их доме в Сан-Франциско

Один из местных жителей рассказал, что семья перебралась в этот район еще в прошлом году, добавив, что уже довольно давно не видел их автомобиль. По одной из версий, убийцей мог быть отец семейства, который позже покончил собой. Офицер Роберт Руэк подчеркнул, что это лишь предположения, но отметил, что пока никаких вариантов нельзя полностью исключать.