Семью из четырех человек обнаружили мертвой в их доме в Сан-Франциско

Мужчина в американском Сан-Франциско не смог дозвониться до родственников и решил к ним наведаться. Дома он обнаружил тела своего брата, невестки и двух детей. Прибывшие на место правоохранители считают, что в этой истории что-то нечисто.
Один из местных жителей рассказал, что семья перебралась в этот район еще в прошлом году, добавив, что уже довольно давно не видел их автомобиль. По одной из версий, убийцей мог быть отец семейства, который позже покончил собой. Офицер Роберт Руэк подчеркнул, что это лишь предположения, но отметил, что пока никаких вариантов нельзя полностью исключать.
— Мы слышали их чаще, чем видели, и это была обычная семейная жизнь — как дети играли в саду, вместе они выгуливают собаку и готовя барбекю летними вечерами, вот и все, как и мы, — передает слова соседки погибших People.
Другое убийство семьи произошло в Ульяновске. Тела матери и двух малолетних детей нашли в квартире. Их мог убить глава семейства. Сам он заявил, что в квартиру ворвались налетчики. Мужчина страдал от лудомании, а его жена погрязла в кредитах. В семье часто происходили ссоры. «Вечерняя Москва» узнала детали этой трагедии.