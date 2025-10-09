Блэкаут случился в одном из поселений Новой Москвы

Кроме того, мать вместе с малышом оказалась заблокированной в лифте жилого дома из-за сбоя питания. По предварительной версии, авария вызвана перепадом напряжения в сети. В экстренной службе Единого диспетчерского центра подтвердили осведомлённость о сложившейся ситуации и пообещали устранить неполадки в кратчайшие сроки. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.