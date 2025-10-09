Ричмонд
Блэкаут случился в одном из поселений Новой Москвы

Жители московского поселения Десёновское столкнулись с внезапным отключением электроэнергии и водоснабжения. Сообщение о чрезвычайной ситуации распространилось среди населения района «Новые Ватутинки»: многие дома остались без электричества уже на протяжении пары часов, одновременно перестало функционировать и уличное освещение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

В Москве произошёл блэкаут в поселении Десеновское. Видео © Telegram/ SHOT.

Кроме того, мать вместе с малышом оказалась заблокированной в лифте жилого дома из-за сбоя питания. По предварительной версии, авария вызвана перепадом напряжения в сети. В экстренной службе Единого диспетчерского центра подтвердили осведомлённость о сложившейся ситуации и пообещали устранить неполадки в кратчайшие сроки. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

Ранее в Москве произошёл пожар в трёхётажном здании на Волгоградском проспекте. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. К тушению были привлечены около 50 пожарных и 16 единиц специальной техники.

