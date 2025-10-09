Австралийка установила мировой рекорд, подтянувшись 733 раза за час

Изначально Хендерсон готовилась к попытке установить рекорд в 24-часовом формате, но серьёзная травма внесла коррективы в её планы. Во время тренировки, в ходе которой она сделала 3500 подтягиваний за 12 часов, у неё произошёл частичный разрыв бицепса и сухожилия. После 6 недель реабилитации девушка решила переключиться на часовой формат, чтобы минимизировать риск новых повреждений.