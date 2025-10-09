Австралийка установила мировой рекорд, подтянувшись 733 раза за час

32-летняя спортсменка из Австралии Джейд Хендерсон вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 733 подтягивания за один час. Это на восемь подтягиваний больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году её соотечественницей Евой Кларк (725). Об этом сообщает агентство UPI.
Чтобы достичь такого результата, Хендерсон в среднем делала более 12 подтягиваний в минуту. По её словам, она хотела проверить пределы своих физических возможностей.
«Мне всегда нравилась идея делать то, что никто раньше не делал. Я хотела понять, на что способны мой разум и тело», — поделилась спортсменка.
Изначально Хендерсон готовилась к попытке установить рекорд в 24-часовом формате, но серьёзная травма внесла коррективы в её планы. Во время тренировки, в ходе которой она сделала 3500 подтягиваний за 12 часов, у неё произошёл частичный разрыв бицепса и сухожилия. После 6 недель реабилитации девушка решила переключиться на часовой формат, чтобы минимизировать риск новых повреждений.
«Я не ставила конкретную цифру. Понимала, что побить 725 — задача крайне сложная, поэтому просто старалась сделать чуть больше», — рассказала Хендерсон.
