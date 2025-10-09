Диетолог раскрыла натуральное средство от отеков

Брусника обладает уникальным, но малоизвестным свойством — это прекрасное народное средство для борьбы с отеками. Об этом сообщила aif.ru врач-диетолог Татьяна Залётова.
— Брусника — единственная ягода с доказанным диуретическим эффектом. Поэтому людям со склонностью к отекам, в том числе сердечного происхождения, и повышенным давлением они будут полезны, — сказала собеседница издания.
Доктор добавила, что отвар из листьев брусники обладает еще более выраженным мочегонным и антисептическим эффектом, чем сами ягоды, поэтому их также можно использовать для борьбы с отеками.
Ранее «Москва 24» сообщила, что отеки могут возникать при сердечной недостаточности, артрите, заболеваниях почек.
Также отеки могут быть следствием приема некоторых лекарств или употребления соленых продуктов, передает 360.ru.
Кроме того, отеки могут вызвать продукты, содержащие высокое количество углеводов: сухофрукты, печенье, торты, пирожные, любая сдобная выпечка, рассказали «Известия».