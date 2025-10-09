Использовании ИИ может обернуться реальным сроком: что важно знать пользователям нейросетей

Использование искусственного интеллекта (ИИ) может привести к уголовной ответственности, сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, за применение нейросетей для противоправных действий, таких как создание дипфейков или поиск информации о совершении тяжких преступлений, может грозить лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.
Минцифры России разработало законопроект, который вводит наказание за преступления с использованием ИИ, включая кражу, мошенничество, вымогательство и вмешательство в информационные системы. Хаминский пояснил, что запросы к ИИ о способах совершения терактов, изготовления взрывчатки или убийства могут расцениваться как подготовка к преступлению, если это подтверждается другими действиями.
Для выявления таких нарушений правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия или следственные действия, включая осмотр компьютеров и смартфонов. Хаминский отметил, что сам по себе поиск информации в ИИ не является правонарушением, но все обстоятельства оцениваются в совокупности.
При этом российские IT-специалисты всё чаще выбирают отечественные ИИ-платформы, которые лучше понимают русский язык и не требуют знания английского или использования VPN. IT-эксперт Анастасия Бастрыкина подчеркнула, что такие системы удобны для пользователей рунета.