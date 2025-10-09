Использовании ИИ может обернуться реальным сроком: что важно знать пользователям нейросетей

Минцифры России разработало законопроект, который вводит наказание за преступления с использованием ИИ, включая кражу, мошенничество, вымогательство и вмешательство в информационные системы. Хаминский пояснил, что запросы к ИИ о способах совершения терактов, изготовления взрывчатки или убийства могут расцениваться как подготовка к преступлению, если это подтверждается другими действиями.