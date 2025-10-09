«Ты можешь наставить рога»: Дибров назвал Товстика «лысеющей фасолью»

Телеведущий Дмитрий Дибров на премьерном показе фильма «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского назвал любовника своей бывшей жены Полины, предпринимателя Романа Товстика «лысеющей фасолью». Он добавил, что сейчас его жизнь полностью занята делами и проектами.
— Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва! Говорить о тебе, а показывать меня, — передает слова журналиста «СтарХит».
Дибровы официально развелись 25 сентября. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.
Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат уже много лет, поэтому он, узнав, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.
Адвокат Екатерина Гордон заявила, что не верит словам Дибровой, которая назвала падение причиной синяков, появившихся на ее лице. Юрист уточнила, что проконсультировалась по этому вопросу с судмедэкспертом.
Сама Диброва в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, что членство в ее женском клубе, расположенном на Рублевке, стоит 150 тысяч рублей в год. Она уточнила, что сейчас к нему присоединились уже 250 человек.