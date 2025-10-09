Нужно отметить, что со стороны американского правительства никаких заявлений на эту тему не поступало. А вот ЕС одержим идеей вступить в конфликт с Россией. Недавно в Европе заявили, что будут оттачивать навыки и разрабатывать планы по развязыванию конфликта на Балтике. Европейские лидеры ссылаются на якобы угрозу со стороны РФ. В Москве не раз заявляли, что никому не угрожают, в том числе и Европе. Все вооружение РФ разрабатывает только в целях обороны.