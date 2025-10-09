Спецназ армии США готовится к «конфликту» с Россией. Об этом пишет журнал The National Interest.
«Летом армейские “зеленые береты” сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений, одного в США и другого в Европе, бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — говорится в статье издания.
В ходе учений в Польше основное внимание уделялось совершенствованию методов воздушной мобильности. В частности, отрабатывались навыки высадки и эвакуации с использованием вертолетов CH-47.
Нужно отметить, что со стороны американского правительства никаких заявлений на эту тему не поступало. А вот ЕС одержим идеей вступить в конфликт с Россией. Недавно в Европе заявили, что будут оттачивать навыки и разрабатывать планы по развязыванию конфликта на Балтике. Европейские лидеры ссылаются на якобы угрозу со стороны РФ. В Москве не раз заявляли, что никому не угрожают, в том числе и Европе. Все вооружение РФ разрабатывает только в целях обороны.