Мидии, икра и шафран: врачи раскрыли секрет здоровых глаз

Мидии, устрицы, лососевая икра, паприка, фисташки, шафран и ягоды годжи полезны для здоровья глаз. Об этом сообщила врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе с «Абзацем».
По словам врача, эти продукты не вернут зрение, но помогут снизить усталость глаз и замедлить возрастные изменения. Специалист пояснила, что такие продукты поддерживают контрастную чувствительность, улучшают темновую адаптацию, укрепляют слезную пленку и повышают выносливость глаз.
Шилова предложила составить «тарелку зрения»: основу из зеленых овощей, пигменты макулы (паприка, фисташки, яйца), жиры (оливковое масло, авокадо, орехи), омега-3 (икра или рыба) и антиоксиданты (шафран или темный шоколад). В качестве перекуса Шилова рекомендовала йогурт или кефир с ягодами годжи. Такой рацион особенно важен для людей старше 40 лет, тех, кто проводит более шести часов перед экраном, или страдает от синдрома сухого глаза.
Врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев добавил, что для здоровья глаз полезны не только черника и морковь, которые считаются традиционно полезными. По его мнению, шпинат, капуста и яйца защищают глаза от синего света гаджетов, а жирная рыба улучшает качество слезной пленки.