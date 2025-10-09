Мидии, икра и шафран: врачи раскрыли секрет здоровых глаз

Шилова предложила составить «тарелку зрения»: основу из зеленых овощей, пигменты макулы (паприка, фисташки, яйца), жиры (оливковое масло, авокадо, орехи), омега-3 (икра или рыба) и антиоксиданты (шафран или темный шоколад). В качестве перекуса Шилова рекомендовала йогурт или кефир с ягодами годжи. Такой рацион особенно важен для людей старше 40 лет, тех, кто проводит более шести часов перед экраном, или страдает от синдрома сухого глаза.