Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Машков: Москва уделяет особое внимание развитию театрального искусства

В столице уделяется особое внимание развитию театрального искусства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

В столице уделяется особое внимание развитию театрального искусства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

— Театральная школа Олега Табакова — уникальное учебное заведение. У нас единственная в России интегрированная программа и особые условия обучения. Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы. Более того, недавно мы открыли историческую сцену Театра Олега Табакова, на которую выходят студенты и выпускники учебного заведения, — рассказал Машков.

По его словам, все это стало возможно благодаря поддержке правительства Москвы, уделяющему особое внимание развитию театрального искусства в столице.