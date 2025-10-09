Владимир Машков: Москва уделяет особое внимание развитию театрального искусства

В столице уделяется особое внимание развитию театрального искусства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.
— Театральная школа Олега Табакова — уникальное учебное заведение. У нас единственная в России интегрированная программа и особые условия обучения. Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы. Более того, недавно мы открыли историческую сцену Театра Олега Табакова, на которую выходят студенты и выпускники учебного заведения, — рассказал Машков.
По его словам, все это стало возможно благодаря поддержке правительства Москвы, уделяющему особое внимание развитию театрального искусства в столице.