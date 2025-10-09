Владимир Машков: Москва уделяет особое внимание развитию театрального искусства

— Театральная школа Олега Табакова — уникальное учебное заведение. У нас единственная в России интегрированная программа и особые условия обучения. Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы. Более того, недавно мы открыли историческую сцену Театра Олега Табакова, на которую выходят студенты и выпускники учебного заведения, — рассказал Машков.