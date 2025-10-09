Игорь Гуськов получил мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Экс-первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов пополнил ряды депутатов Законодательного собрания донского парламента. Соответствующее решение было утверждено на заседании областной Избирательной комиссии, сообщает издание «Городской репортер».
Парламентский мандат, оказавшийся вакантным, был передан Гуськову в ходе 134-го заседания облизбиркома. Ранее он занимал первую позицию в Семикаракорской региональной группе № 11 общеобластного списка кандидатов от «Единой России».
Назначение состоялось в связи с тем, что прежний депутат Заксобрания, Анна Касьяненко, досрочно прекратила исполнение своих полномочий. Таким образом, вакансия была распределена в соответствии с очередностью в партийном списке.
