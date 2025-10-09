Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Гуськов получил мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Игорь Гуськов сменил Анну Касьяненко в донском парламенте.

Источник: Комсомольская правда

Экс-первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов пополнил ряды депутатов Законодательного собрания донского парламента. Соответствующее решение было утверждено на заседании областной Избирательной комиссии, сообщает издание «Городской репортер».

Парламентский мандат, оказавшийся вакантным, был передан Гуськову в ходе 134-го заседания облизбиркома. Ранее он занимал первую позицию в Семикаракорской региональной группе № 11 общеобластного списка кандидатов от «Единой России».

Назначение состоялось в связи с тем, что прежний депутат Заксобрания, Анна Касьяненко, досрочно прекратила исполнение своих полномочий. Таким образом, вакансия была распределена в соответствии с очередностью в партийном списке.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше