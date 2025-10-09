«Воссоздал портрет сибирской природы». В Минске открылась выставка живописи Михаила Захарова

Депутат Тюменской областной думы, искусствовед Дмитрий Фролов отметил на открытии выставки, что было очень важно привезти и показать работы Михаила Захарова в год его юбилея. «Он — настоящий патриот своего родного края. Уватский район, откуда художник родом, намного старше самой Тюменской области. В нем прошло все детство и юность автора, где Михаил Захаров мог общаться со старожилами мест. Он перенес в свои работы любовь к этим людям», — сказал он.