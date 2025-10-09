«Воссоздал портрет сибирской природы». В Минске открылась выставка живописи Михаила Захарова

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В арт-гостиной «Высокае мѣста» сегодня открылась персональная юбилейная выставка живописи «В царстве сибирских урманов» российского художника Михаила Захарова. Экспозиция приурочена к 80-летию автора, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставка знакомит с творчеством Михаила Захарова — живописца, тончайшего мастера рисунка, владеющего техникой гуаши и акварели. Художник одновременно и автор самобытных деревенских рассказов и автобиографических повестей.
По мнению сотрудников музея, Михаил Захаров — один из самобытнейших авторов Сибири. В залах экспозиции представлено более 40 работ, многие созданы за последние годы жизни автора и собраны в несколько циклов. Показана уникальная природа и животные, искренние люди со своими характерами, которые отображают знакомую картинку для каждого. В основе творчества — впечатления детских лет, столь важные для любого мастера.
Депутат Тюменской областной думы, искусствовед Дмитрий Фролов отметил на открытии выставки, что было очень важно привезти и показать работы Михаила Захарова в год его юбилея. «Он — настоящий патриот своего родного края. Уватский район, откуда художник родом, намного старше самой Тюменской области. В нем прошло все детство и юность автора, где Михаил Захаров мог общаться со старожилами мест. Он перенес в свои работы любовь к этим людям», — сказал он.
Центральное место в экспозиции занимает серия картин «Царство уватских урманов». В этих работах художник воссоздал портрет сибирской природы: непроходимые хвойные таежные леса, болота и островки земли, покрытые словно мягким ковром, мхом и пушицей.
Главными героями другой серии работ «Земляки» становятся деревенские жители. Сюжеты и мотивы картин живописной серии «В полуночном краю» навеяны личными воспоминаниями от поездок на север Тюменской области, Обскую губу, а также рассказами путешественника, этнографа, исследователя Заполярья ХIХ века Константина Носилова.
Выставка продлится по 9 ноября 2025 года. -0-
Фото Татьяны Матусевич.