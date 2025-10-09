Ричмонд
Суд арестовал «историка русской кухни» Сюткина по делу о фейках об ВС РФ

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Сюткина под стражу сроком на два месяца.

Источник: Аргументы и факты

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Павлу Сюткину, известному как «историк русской кухни», по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Сюткина под стражу сроком на два месяца. Он обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Следком возбудил уголовное дело против блогера Сюткина.