Суд арестовал «историка русской кухни» Сюткина по делу о фейках об ВС РФ

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Павлу Сюткину, известному как «историк русской кухни», по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.