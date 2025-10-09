ХАМАС сообщил о получении гарантий США по прекращению войны в Газе

Получены гарантии прекращения боевых действий в секторе Газа со стороны посредников и США. Об этом сообщил лидер палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.
По словам аль-Хайя, эти гарантии подтверждают, что конфликт, охвативший регион, будет остановлен, что открывает путь к стабилизации гуманитарной и политической ситуации. Он подчеркнул, что посредники, включая США, сыграли ключевую роль в обеспечении соблюдения режима прекращения огня, что позволяет ХАМАС сосредоточиться на защите мирного населения и восстановлении разрушенной инфраструктуры.
Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о заключении Израилем и движением ХАМАС первой фазы соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам американского лидера, это соглашение предполагает скорое освобождение всех заложников и постепенный вывод израильских войск до согласованной линии.