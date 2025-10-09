Страны Западной Европы всё ещё далеки от полной независимости от российских энергоресурсов, считает экономист Андрей Лобода. В беседе с RT он отметил, что четыре года назад Россия обеспечивала почти половину газового рынка Евросоюза, а сейчас её доля сократилась до чуть более 12%.
Лобода отметил, что через «Турецкий поток» газ из России продолжает стабильно поступать в Южную и Западную Европу. Однако Евросоюз всё чаще закупает сжиженный природный газ у США, Египта, Анголы и Индонезии. При этом цены на газ от этих поставщиков в два раза выше российских, что, по мнению аналитика, подтверждает русскую пословицу о скупом, который платит дважды.
Эксперт также указал, что Евросоюз постепенно утрачивает роль финансового и экономического центра. Качество жизни граждан ухудшается, а конкурентоспособность экономик стран ЕС снижается. Лобода подчеркнул, что политически мотивированные решения в экономике редко приводят к положительным результатам.
Кроме того, европейские компании несут значительно большие расходы на энергоресурсы по сравнению с американскими. По данным МИД России, в Европе газ стоит в 2−3 раза дороже, а электроэнергия — в 4,5 раза дороже, чем в США. Это стало причиной массового закрытия производств и их переезда в другие страны.