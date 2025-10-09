Европа платит за газ втридорога: эксперт указал на очевидную ложь евробюрократов

Лобода отметил, что через «Турецкий поток» газ из России продолжает стабильно поступать в Южную и Западную Европу. Однако Евросоюз всё чаще закупает сжиженный природный газ у США, Египта, Анголы и Индонезии. При этом цены на газ от этих поставщиков в два раза выше российских, что, по мнению аналитика, подтверждает русскую пословицу о скупом, который платит дважды.