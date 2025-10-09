Борисовчанка во время уборки нашла в шкафу боеприпасы и сдала их в милицию

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова добровольно сдала в милицию боеприпасы, найденные после смерти мужа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
В милицию обратилась 64-летняя жительница Борисова с необычной находкой. После смерти мужа во время уборки она обнаружила в шкафу боеприпасы. В картонной коробке хранились четыре патрона калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 мм и боеприпас 40-го калибра.
По данному факту проводится проверка.
«Согласно законодательству, граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», — напомнили правоохранители. -0-