Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борисовчанка во время уборки нашла в шкафу боеприпасы и сдала их в милицию

В милицию обратилась 64-летняя жительница Борисова с необычной находкой. После смерти мужа во время уборки она обнаружила в шкафу боеприпасы. В картонной коробке хранились четыре патрона калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 мм и боеприпас 40-го калибра.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Борисова добровольно сдала в милицию боеприпасы, найденные после смерти мужа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию обратилась 64-летняя жительница Борисова с необычной находкой. После смерти мужа во время уборки она обнаружила в шкафу боеприпасы. В картонной коробке хранились четыре патрона калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 мм и боеприпас 40-го калибра.

По данному факту проводится проверка.

«Согласно законодательству, граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», — напомнили правоохранители. -0-