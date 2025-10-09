Борисовчанка во время уборки нашла в шкафу боеприпасы и сдала их в милицию

В милицию обратилась 64-летняя жительница Борисова с необычной находкой. После смерти мужа во время уборки она обнаружила в шкафу боеприпасы. В картонной коробке хранились четыре патрона калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 мм и боеприпас 40-го калибра.