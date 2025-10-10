Ричмонд
Минцифры опровергло слухи об отключении интернета в выходные дни на Кубани

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опровергло распространявшуюся в социальных сетях информацию о планируемом отключении интернета в ряде регионов страны, включая Краснодарский край. Ведомство официально заявило, что никаких преднамеренных ограничений доступа к сети в выходные дни не планируется.

Источник: Коммерсантъ

Информация о возможных отключениях появилась в конце недели в мессенджерах и социальных сетях. В сообщениях утверждалось, что якобы федеральные и региональные органы власти готовятся временно ограничить доступ к интернету в некоторых субъектах страны. Однако в Минцифры подчеркнули, что подобных решений не принималось, а распространенные сведения не соответствуют действительности.

При этом министерство уточнило, что региональные власти вправе самостоятельно принимать решения о возможных временных ограничениях связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угроз безопасности. Такая формулировка, по мнению экспертов, оставляет пространство для маневра на местах и может быть использована при необходимости оперативного реагирования.

Ранее представители ИТ-отрасли отмечали, что подобные слухи возникают на фоне обсуждения концепции «суверенного интернета» и тестирования систем автономного управления трафиком. В то же время федеральные структуры подчеркивают, что никаких массовых или плановых отключений не предусмотрено, а инфраструктура связи на Кубани и в других регионах работает в штатном режиме.